Una carriera lunga 60 anni quella di Iva Zanicchi che su Canale 5, l’11 novembre 2021, torna con la seconda e ultima puntata di D’Iva. Un one woman show in prima serata per celebrare i suoi successi, la sua vita che ripercorre sul palco tra aneddoti e ricordi in compagnia di molti ospiti.

Nel corso del secondo appuntamento, il primo è andato in onda il 4 novembre, Gerry Scotti si esibisce con Iva e Rita Pavone per rivivere con le due artiste alcuni momenti epici del loro percorso. Ad omaggiare L’Aquila di Ligonchio, soprannome conquistato sul campo grazie alle sue doti canore, anche Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, la giovane nipote di Iva Zanicchi.

Con tutti loro la voce di Zingara, classe 1940, non solo duetta ma fa un vero e proprio viaggio virtuale nel tempo, attraverso gli step più importanti della sua carriera. Dalle canzoni popolari, ai brani impegnati di Theodorakis per arrivare alle tre vittorie al Festival di Sanremo e ai successi televisivi, teatrali e di scrittrice. Senza dimenticare che è una delle poche artiste italiane a essersi esibite al Madison Square Garden di New York e al Teatro Regio di Parma.

Nella prima puntata, per la regia di Roberto Cenci, Iva ha avuto come ospiti amici e colleghi come Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci. La cantante, il 4 novembre durante lo show, si è anche aperta in una intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin: un racconto intimo e pieno di ricordi della sua vita privata e sul rapporto con la sua famiglia.