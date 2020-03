Non sono così lontane le prossime “date rosse” sul calendario, per questo è opportuno iniziare a pensare a dove andare a Pasqua in Italia e prenotare per un viaggio in famiglia, con i bambini, con il partner o con gli amici.

Le vacanze pasquali cadono quest’anno domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020: partendo venerdì, si può approfittare di Pasquetta per allontanarsi dalla città e dal tran tran quotidiano per 3 giorni. Niente male per i più stressati, che potranno godere di hotel romantici per una pausa a due, delle Spa per un momento di relax, delle città d’arte per visitare mostre e monumenti simbolo dell’Italia nel mondo.

Non solo: impossibile non pensare alla valenza religiosa di questa festa, particolarmente sentita nel sud del Paese, dove per l’occasione è possibile assistere a riti suggestivi, unici e davvero imperdibili.

Ecco, allora, le proposte della nostra redazione su dove andare a Pasqua in Italia.