Giovedì 7 ottobre 2021, torna l’appuntamento settimanale di Rete 4 con l’approfondimento giornalistico di Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. Il focus del talk di questa puntata è tutto sulla politica.

Insieme a Giorgia Meloni, ospite in studio, vengono analizzati i dati sull’astensionismo delle ultime elezioni amministrative, che ha raggiunto oltre il 50% degli aventi diritto. Altro tema che viene trattato è quello del Green Pass per la pubblica amministrazione, tema spinoso poiché molti dipendenti non vogliono tornare a lavoro in presenza.

In trasmissione si parla anche del caso Morisi e l’inchiesta di Fanpage e dell’arrivo in Italia di un medicinale contro il Covid-19. Ultime, ma non ultime, anche la questione no-vax e le attività più colpite dalla pandemia come i locali e le discoteche che a quanto pare potranno riaprire ma solo con il 35% della capienza all’interno.

Tra gli ospiti della puntata di Dritto e rovescio: il senatore Maurizio Gasparri (FI), Elisabetta Gardini (FdI), il deputato Andrea Romano (Pd), il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), Giuliano Granato (Potere al popolo) Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista) e il deputato Gennaro Migliore (Italia Viva).

Anche questa edizione della trasmissione vede diversi inviati esterni. Tra questi: Flaviana Scisci, Gianmaria Pica, Federico Gatti, Davide Giuliani, Sarah Scorpati, Stefano Ciardi, Lorenzo Caroselli, Dominella Trunfio, Valerio Toma, Giorgio Sturlese Tosi, Giulia Pezzolesi, Valentina Maltagliati, Martina Renzopaoli, Adriano Palazzolo, Giulia Guerri e Angelo Macchiavello.