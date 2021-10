Dritto e rovescio torna con il consueto appuntamento settimanale, giovedì 14 ottobre 2021, sempre su Rete 4. Al timone del talk politico e di attualità come sempre è Paolo Del Debbio che in questa puntata tratta un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza del secondo weekend di ottobre. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, Palazzo Chigi sta pensando di dare una stretta ai cortei affinché non degenerino.

Nel corso della serata, c’è anche spazio per l’imminente entrata in vigore, prevista per venerdì 15 ottobre, dell’obbligatorietà del Green Pass sul luogo di lavoro. In studio, anche la testimonianza di dipendenti, autonomi e imprenditori, che raccontano la loro esperienza. Si teme il rischio di paralisi di alcune attività produttive per l’impossibilità delle strutture sanitarie di far fronte alla richiesta di un ampio numero di tamponi ogni giorno, che diventano obbligatori per tutti i soggetti sprovvisti della certificazione verde.

E ancora, il conduttore mette un focus sul rischio di infiltrazioni di frange estremiste nei partiti politici, un tema al centro del dibattito pubblico dopo l’inchiesta su Lega e Fratelli d’Italia ma che riguarda tutti gli schieramenti politici. In ultimo, non certo per importanza, si torna a discutere del mondo no-vax e, in particolare, di chi si approfitta della paura di alcuni cittadini per proporre cure alternative a scopo di lucro e senza nessuna validità scientifica.

Tra gli altri ospiti della puntata, Paolo Del Debbio fa intervenire il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il senatore Gianluigi Paragone, l’Europarlamentare Alessandra Moretti, il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il senatore Davide Faraone, il deputato Pd Gennaro Migliore e l’ex ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero.