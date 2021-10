Dritto e Rovescio, il talk di approfondimento politico e di attualità torna con il suo consueto appuntamento del giovedì sera, il 28 ottobre 2021. A presentare il programma c’è, come sempre, Paolo Del Debbio che durante la puntata mostra ai telespettatori un reportage da Trieste sulle proteste contro il Green Pass, e uno sul mondo no-vax. Tra gli altri argomenti della serata spazio anche quello della legittima difesa.

Nel corso della serata, il conduttore torna a parlare di Green Pass mostrando un’inchiesta sulle numerose manifestazioni che dilagano in varie città italiane. Gruppi di persone non favorevoli all’obbligo della certificazione verde che hanno falsato i numeri per decessi Covid, estrapolando in modo non corretto alcuni numeri dal rapporto “Dati della sorveglianza integrata Covid-19 in Italia”, elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità. Il talk porta invece alla luce i dati reali che sono stati dimezzati dai protestanti.

E ancora, un approfondimento sulle cure alternative proposte da alcuni medici contrari al vaccino, che è bene ricordarlo, hanno avuto gravi conseguenze sui alcuni pazienti. Inoltre Paolo Del Debbio discute in studio con i suoi ospiti la prossima legge di bilancio che il Governo deve varare, e le possibili modifiche che potrebbe subire il reddito di cittadinanza e il sistema pensionistico. A Dritto e Rovescio, si torna a parlare della legittima difesa e dei casi di persone che a seguito di una rapina hanno ferito o ucciso i ladri venendo accusati di eccesso di legittima difesa o di omicidio. Infine, la trasmissione fa un focus sui Casamonica dopo i recenti sequestri di quattro villette nella zona di Tor Bella Monaca, nel Lazio. Tra gli altri ospiti della puntata anche i senatori Licia Ronzulli, Gianluigi Paragone e l’europarlamentare Pina Picierno.