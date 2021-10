Giovedì 21 ottobre, in prima serata su Rete 4, è la volta del nuovo appuntamento con il talk politico e di attualità Dritto e Rovescio. Al timone del programma sempre lui, Paolo Del Debbio, che prova a fare il punto, insieme a ospiti in studio e collegamenti esterni, sulle proteste di piazza contro il Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro.

Durante la trasmissione si cerca anche di capire se in realtà dietro a malcontenti dei manifestanti non si nascondano anche sentimenti no-vax e, quindi, una strumentalizzazione da parte anche di chi difende queste proteste e le cavalca. A seguire, restando sempre sul tema vaccini e restrizioni, un reportage dal Paese più vaccinato al mondo, il Portogallo, dove dal primo ottobre 2021 sono spariti tutti i divieti, certificazione verde compresa.

Inoltre, il conduttore presenta durante la serata un approfondimento sull’estrema destra italiana per conoscere questa realtà e per capire se sia un vero pericolo per i cittadini e l’ordine pubblico. Spazio poi al tema delle terapie alternative per combattere il Covid-19, dopo la morte dell’uomo di Ferrara che si era affidato ad altre cure. In studio, tra gli ospiti, anche un medico che conosce bene l’argomento e che pratica in prima persona rimedi diversi da quelli consigliati dalla medicina ufficiale. Altra domanda che il talk pone è: esiste un modo per convincere i milioni di italiani ancora scettici e indecisi a vaccinarsi? E se si, quale è?

A rispondere a questa domanda e a discutere di tutti gli argomenti in puntata, insieme a Del Debbio anche le senatrici Licia Ronzulli e Daniela Santanché, Giulio Granato e Gianfranco Librandi.