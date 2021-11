Camila Cabello e Shawn Mendes si sono lasciati. La cantante di Don’t Go Yet e la voce di Wonder hanno comunicato la fibne della loro storia d’amore nel cuore della notte tra il 17 e il 18 novembre 2021 con un un comunicato congiunto a mezzo social.

Per i fan è stato un fulmine a ciel sereno. Solo pochissimo tempo fa sui profili Instagram della coppia comparivano le loro foto felici mentre si preparavano a festeggiare Halloween con il tipico costume messicano de Los Días de los Muertos. E invece, dopo due anni di storia si sono detti addio così:

“Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn”.

In una lettera condivisa sui social Camila aveva anche parlato i sentimenti profondi che la legavano a Swan: “Ho imparato molto sull’amore con questo ragazzo”. E così, da una bellissima amicizia era nato l’amore e avevano comunicato ai fan l’evolversi della relazione pubblicando uno bacio hot a giugno 2020, poco prima del videoclip del loro successo Senorita.Da mesi ormai si vociferava di un matrimonio imminente per Shawn Mendes e Camila Cabello, ma è ovvio ormai che i due non si sposeranno più. Continueranno però ad essere migliori amici. Il songwriter canadese e la cantante-attrice cubana avevano ufficializzato la loro storia nell’estate del 2020. Ultimamente erano anche stati protagonisti sul red carpet del Met Gala 2021 e proprio nessuno si aspettava questa rottura.