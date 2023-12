Elena Santarelli e la dedica a Bernardo Corradi: "Amico e grande amore"

Elena Santarelli ha scritto una dolce dedica Instagram al marito, Bernardo Corradi, al quale è legata dal 2006.

“Marito, amico, grande amore, compagno di risate e spalla per le mie lacrime quando mi sento fragile”, ha esordito la showgirl. A corredo, una carrellata di foto dei due insieme, mentre si stringono abbracciati. “L’Universo non poteva farmi regalo più bello”, ha poi concluso.

La coppia, da sempre molto affiatata, aveva parlato della propria relazione a Verissimo nel dicembre 2021: “La prima sera che è venuto da me, io l’ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco. Mi ricordo che scrissi alla mia amica: ‘Io sono già pazza di lui’”, aveva raccontato Santarelli a Silvia Toffanin.

“Non è stata la bellezza di Elena Santarelli a farmi innamorare di lei. Se l’ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l’aspetto fisico”, aveva poi aggiunto Corradi.

I due si erano sposati nel 2014, dopo otto anni di relazione. Insieme, hanno avuto due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta Lucia, avuta nel 2016. Santarelli e Corradi hanno passato anche momenti difficili, tra i quali la malattia loro primogenito, un tumore cerebrale poi sconfitto.

“Bernardo è un uomo meraviglioso. Mi lusinga come madre, come moglie, come amica, come fidanzata, sono un po’ tutto. Mi ha sempre fatto anche tanti complimenti, veri e sinceri, per la gestione della malattia di Giacomo”, aveva proseguito la showgirl alle telecamre di Verissimo.