Eleonora Giorgi ha annunciato nel novembre 2023 in diretta Tv, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, di avere scoperto di avere un tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato quasi per caso, mentre si stava sottoponendo a un controllo medico, come era solita fare abitualmente. Un’amica le aveva consigliato di non rivelare al pubblico della sua malattia, ma lei ha invece deciso di far diversamente, consapevole di come sia importante sensibilizzare sul tema, soprattutto per chi sta vivendo un situazione come la sua.

Nel corso degli ultimi mesi l’attrice ha fatto diverse chemioterapie, che ha affrontato con grande coraggio, come le è stato sottolineato dai dottori che l’hanno in cura, anche se è stata soprattutto la sesta quella più pesante da sopportare.

Ora l’artista si prepara a un altro importante momento, uno dei più difficili per un paziente, quello dell’intervento chirurgico, previsto martedì 26 marzo 2024. Quasi subito i dottori le avevano detto come questo passo sia importante, reso possibile dall’assenza di metastasi.

Ora che il giorno è vicino, la 70enne non nasconde di avere timore, pur potendo contare sul supporto dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Massimo Ciavarro, che le stanno vicino costantemente: “Tre quattro mesi di chemio per portare il tumore alle corde, intontirlo e toglierlo. Abbiamo la fortuna di avere dei risultati su questa operazione molto alti. Ho paura, ma mi abbandonerò – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo – Non mi sono mai arrabbiata per il male che ho trovato. Sono cose che capitano, ho avuto tanto bene dalla vita e adesso devo affrontare questo male. Quando sarò in sala d’ospedale mi affiderò ai medici che mi hanno detto che a due, tre mesi dall’operazione sarò come prima”.

Tra i due figli quello che è apparso maggiormente provato dalla situazione è soprattutto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, vicino alle nozze con Clizia Incorvaia: “Io soffro di più, ma la forza di mamma ci ha aiutato ad aiutarla. Sei stata eccezionale, una forza della natura e di questo ti ringrazio perché se oggi siamo qui è anche per la sua forza. Ci siamo tutti difesi a vicenda. Papà Massimo è un uomo che nel momento del bisogno c’è stato e ci sarà”.

La sofferenza non può che essere forte però anche per il primogenito Andrea, che non può che augurarsi che questa fase presto possa essere solo un ricordo: “Mia mamma è riuscita sempre a renderci sopportabile tutto, non ha mai mostrato i segni di cedimento. La convalescenza non sarà facile però è una questione di tempo, il corpo deve ritrovare il proprio equilibrio. C’è un percorso di sofferenza fisica, ma la sosterremo”.

A sostenere Eleonora Giorgi al momento dell’operazione e durante la convalescenza ci sarà però anche qualcuno di inaspettato, con cui ora ha davvero ottimi rapporti, Massimo Ciavarro, papà del suo secondogenito. L’affetto che lui le sta dimostrando in questo periodo l’ha davvero commossa: “Questa è stata la piccola cosa miracolosa. Massimo è molto riservato e chiuso nella sua Lampedusa, ma come ha sentito di questa cosa è arrivato a Roma e anche lunedì arriverà perché vuole essere con me quando mi opererò” – ha concluso.