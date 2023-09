Non si ferma mai Elettra Lamborghini, dal primo settembre giudice di Italia’s Got Talent, programma di Disney+ giunto ormai alla sua tredicesima edizione. La cantante si troverà dietro la cattedra con gli storici Mara Maionchi e Frank Matano, insieme a un’altra nuova entrata: Khaby Lame, il tiktoker comico più seguito al mondo.

In occasione di questo ritorno sul piccolo schermo, Lamborghini rilascia un’intervista a Vanity Fair Italia, in cui si apre su alcuni eventi della sua vita privata. E quando le viene chiesto quale sia il suo, di talento, risponde: “Penso che sia l’empatia, il mio carattere. Sono molto sincera con le persone: credo che questo arrivi molto alla gente che mi guarda”.

Vi raccomandiamo... La reazione di Elettra Lamborghini alle lacrime della sorella Ginevra

Poi, racconta un evento che non aveva mai rivelato al grande pubblico: un incidente con gli sci, quando aveva solo 12 anni: “Sono stata presa in pieno, e da quel momento faccio un po’ fatica a ricordarmi le cose”, dice. Ma taglia subito corto: “È stato un incidente abbastanza grande che non ho mai raccontato e sul quale non vorrei sbilanciarmi”.

Alla domanda se sia meglio giudicare o essere giudicata, risponde senza esitazione: “Giudicare“.

Al giorno d’oggi è molto facile incontrare delle persone un po’ selvatiche che cercano di farti del male. Io, nel mio piccolo, mi sforzo sempre di essere delicata: i ”no” che dico non sono fatti per demolire, ma per spronare. Non mi sognerei mai di voler danneggiare qualcuno.

Lo sa bene Elettra Lamborghini, che viene puntualmente presa di mira dagli hater sui social. È di pochi mesi fa l’ultima polemica, con un utente che l’aveva accusata di essere “troppo magra”. Poi, parla del farsi scivolare addosso le critiche: “Non lo impari mai fino in fondo, ma cerchi di farlo per il tuo bene. È un allenamento continuo”.

E, quando le viene chiesto dei suoi piani futuri, risponde: “Tra qualche anno è probabile che sentirò il bisogno di fermarmi per passare del tempo con le persone che amo ma, fino a quel momento, mi avrete sulle scatole ancora per tanto tempo”.