Elisabeth Moss smentisce il matrimonio con Tom Cruise

È ormai da svariati anni che sta circolando la voce di una presunta relazione tra Elisabeth Moss e Tom Cruise, un gossip basato unicamente sull’adesione di entrambi gli attori al movimento di Scientology e non corroborato da alcuna prova fotografica (o esplicita dichiarazione dei due, se è per questo).

Ospite della trasmissione l’attrice protagonista della nuova versione cinematografica de L’uomo invisibile ha voluto chiarire la sua posizione in merito a tutte le illazioni su questa storia d’amore misteriosa, che secondo alcuni avrebbe avuto come sbocco naturale il matrimonio, in programma nei prossimi tempi.

L’attrice ha infatti introdotto l’argomento durante l’intervista, ed è scoppiata a ridere quando ha capito che il conduttore non ne sapeva nulla: “Anch’io ero molto confusa quando l’ho saputo, principalmente da messaggi di persone che mi chiedevano perché non ne avessi mai parlato con loro“.

Ma per la Moss, attrice che ha fatto il grande salto di qualità grazie alla serie tv The Handmaid’s Tale, la questione non è mai stata seria, perché ovviamente falsa. Qualcosa però è scattato quando ha visto la copertina di un giornale di gossip: nella foto i due presunti fidanzati comparivano insieme, ma Elisabeth ha subito capito trattarsi di un fotomontaggio o di una sosia. La donna nella fotografia, ritratta di spalle, esibiva infatti un taglio di capelli che non le è mai appartenuto.

Per quanto riguarda Cruise (di recente bloccato a Venezia a causa del Coronavirus) non ci sono dichiarazioni ufficiali. Il divo, trasformatosi nell’affidabile e spericolato protagonista di una vasta serie di film d’azione, non ha più una compagna fissa da quando ha divorziato dalla ex moglie Katie Holmes, dalla quale ha avuto la figlia Suri. Solo nel 2019, grazie a qualche sguardo di intesa lanciato sul red carpet, si era parlato di una relazione con l’attrice di Downton Abbey Michelle Dockery, ma la storia non ha mai avuto seguito.