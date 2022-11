Elodie a letto con Andrea Iannone: lo scatto che infiamma i social

Elodie e Andrea Iannone hanno iniziato a frequentarsi nell’estate 2022, in un periodo in cui molti erano convinti che lei fosse alle prese con un ritorno di fiamma con il suo ex, Marracash, ma a distanza di mesi tutto sembra andare a gonfie vele. I due da tempo non si nascondono più e sono numerose le occasioni in cui i fotografi sono riusciti a sorprenderli insieme, in una di queste si sono anche scambiati effusioni in pubblico a Milano, come ogni coppia.

La cantante fino ad ora aveva preferito tenere i piedi per terra ed evitare di sbilanciarsi su questo sentimento che stava nascendo, pur sottolineando quanto il pilota la facesse stare bene.

L’amore tra i due cantanti era davvero fortissimo, al punto tale da avere spinto Elodie a dichiarare che difficilmente avrebbe potuto avere un sentimento così importante come quello che provava per il collega. “É la persona che amerò di più in tutta la mia vita, un prossimo fidanzato non sarà mai alla sua altezza” – aveva detto lei in un’intervista E invece The Maniac, così come lo chiamano i suoi tifosi, sembra essere riuscito a regalarle quella serenità che lei pensava di non riuscire più a provare.

A conferma di come il loro rapporto stia diventando sempre più solido c’è anche la decisione di uscire allo scoperto sui social, come fanno molti altri coetanei. L’ultimo scatto pubblicato dall’ex concorrente di Amici lascia davvero poco spazio all’immaginazione: nelle Instagram Stories di lei i due appaiono sotto le coperte, si sfiorano i nasi e sono vicini al bacio… Insomma, la passione è davvero alle stelle.