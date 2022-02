Ci siamo, il primo febbraio 2022 parte la 72esima edizione del Festival di Sanremo e tra i big in gara c’è anche lei, Emma Marrone. L’esibizione della cantante salentina è prevista per la seconda serata, quella di mercoledì 2, e finalmente potremo ascoltare il brano Ogni volta è così, scritto con Davide Petrella e Dario Faini.

Un brano a cui a quanto pare non seguirà nessun disco ma che verrà pubblicato sotto forma di 45 giri da collezione. “Arrivo a Sanremo senza nulla da vendere. – spiega l’artista sulle pagine del Il Giornale – Non ho nuovi dischi in uscita, voglio solo mettermi in gioco e magari prendere stimoli per il futuro”.

In gara dieci anni dopo aver vinto con Non è l’inferno, ora Emma ha come unico progetto l’esibizione e la voglia di cantare un brano che fa già parlare di sé, e a cui pare essere molto affezionata. Una canzone d’amore si ma “Non solo. Credo sia molto di più. È anche una dichiarazione di intenti che porto avanti dal giorno zero della mia carriera. – spiega l’interprete – Diciamo che è una canzone d’amore fuori dai denti”.

Ed è così legata al testo da averne stampato la frase simbolo su t-shirt e felpe: “Sante o Put*ane”, un verso presente nel brano ma che racchiude molto delle battaglie che Emma fa sue da sempre e che parlando di diritti delle donne, parità di genere e libertà: “È un modo forte per uscire dalla dicotomia nella quale tantissime donne sono imprigionate da troppo tempo. Perciò ci ho anche fatto una T-shirt”.

Speriamo che presto sia anche in vendita, come pare appunto sottolineare la stessa Emma nel post Instagram che la ritrae con tutti i modelli, di t-shirt e felpe, dove ha fatto stampare la scritta, sotto la quale campeggia anche il suo viso in bianco e nero.