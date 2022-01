Sabrina Ferilli è una delle cinque professioniste del mondo dello spettacolo che affiancheranno Amadeus nella conduzione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Non servono molte presentazioni per lei, poiché è una delle attrici più conosciute dello showbiz made in Italy e vanta tantissimi successi sia sul piccolo e grande schermo, oltre che a teatro.

In attesa di vedere come Sabrina Ferilli sarà vestita sul palco dell’Ariston, dove è già stata in veste di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e come ospite speciale nell’edizione del 2002, vi proponiamo tre suoi look da ammirare e a cui ispirarsi. Grande amante delle longuette, che ha sfoggiato in diverse occasioni, di minidress, e di pump dal tacco vertiginoso, l’attrice è anche fan di pantaloni a sigaretta e abbigliamenti casual. Vediamoli insieme.

Il primo look di Sabrina Ferilli che vi proponiamo è quello che ha indossato per la finale di Tu Si Que Vales, un vestito nero di velluto con gonna svasata lunga fino al ginocchio: scollatura ampia, polsini e colletto bianchi ricamati a contrasto. Il capo è firmato Dior e fa parte della collezione autunno-inverno 2017. Per completare l’outfit l’attrice ha scelto un paio di décolleté rosso fuoco di Roger Vivier: punta affusolata, tacco medio e l’iconica forma a cuore della maison sul collo del piede.

Sempre dal palco di Tu Si Que Vales arriva il secondo look di Sabrina Ferilli, questa volta con una delle sue amate longuette: una romantica gonna rosa in pizzo, aderente e avvitata, a cui ha abbinato una camicetta nera con fiorellini chiari che richiamano il colore della parte inferiore dell’outfit.

Per finire abbiamo scelto un look easy chic perfettamente in linea con le nuove tendenze moda 2022. Un paio di pantaloni in pelle nera, a sigaretta, e perfetti per ogni occasione, a cui l’attrice ha abbinato un maglione bluette e un paio di pump glitterate. Un outfit versatile e glamour, che grazie alla pelle acquista quel tocco rock perfetto per essere sfoggiato dall’ufficio all’aperitivo.