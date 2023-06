Enock Barwuah e Giorgia Migliorati si sono sposati: Mario Balotelli testimone

Nozze nella giornata di venerdì 26 giugno 2023 per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati nella chiesa di San Giovanni Battista a Castegnato, vicino a Brescia. La coppia ha poi accolto i propri ospiti per i festeggiamenti, che si sono svolti in una tenuta a Passirano, in Franciacorta.

Lo sposo ha voluto come testimone il fratello, Mario Balotelli, a cui è particolarmente legato. Il calciatore, è stato dato in affidamento da bambino, insieme ai suoi fratelli, i Balotelli, che lo hanno poi adottato legalmente. Ad accompagnare l’attaccante la fidanzata Francesca Monti, che a breve dovrebbe diventare sua moglie. A portare le fedi ci ha pensato Pia, la primogenita di Supermario, avuta da Raffaella Fico.

All’evento hanno preso parte alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, a cui il giovane ha partecipato nel 2020. Tra gli invitati c’erano Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Francesco Oppini e Matilde Brandi.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno annunciato di volersi sposare a gennaio 2022 subito dopo la proposta di matrimonio che lui ha fatto alla fidanzata. Lei ha scelto per l’occasione un abito bianco dalla scollatura asimmetrica, mentre lui un completo tre pezzi nero.

I due si sono conosciuti nell’estate 2020. Lei ha un centro estetico a Brescia e ha suscitato in quello che ora è suo marito un colpo di fulmine. Lui ha capito subito di voler trascorrere il resto della sua vita con lei, evidentemente non si sbagliava.

Entrambi subito dopo il sì hanno annunciato con orgoglio sui social il grande passo che avevano appena fatto. Lui ha pubblicato uno scatto insieme in cui erano sorridenti e mostravano le fedi, accompagnata dalla scritta: “È fatta“. Lei, invece, ha condiviso questo romantico momento sui social con il commento: “Eternamente mio, eternamente tua, eternamente nostri”.