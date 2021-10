Nuova musica in arrivo per Jovanotti. Il cantante sta collaborando, di nuovo, con il compositore e musicista napoletano Enzo Avitabile. I due hanno già lavorato insieme in occasione di Jova Beach Party, la tournée che ha visto Lorenzo Cherubini cantare e suonare sulle spiagge italiane nel 2019. Dal loro incontro è nato anche il brano Simm’ tutt’uno, lanciato ufficialmente nell’estate del 2020. Ora, il rapper di Penso Positivo sta lavorando alla registrazione di un nuovo album di inediti e con lui in studio c’è il sound di Avitabile.

Il musicista partenopeo, classe 1955, è cresciuto nel quartiere napoletano Piscinola-Marianella. Ha imparato a suonare il sassofono da ragazzo e poi si è diplomato in flauto al conservatorio di San Pietro a Majella. Ha collaborato con importanti esponenti della black music come James Brown, Tina Turner, Maceo Parker, Marcus Miller, Richie Havens, Randy Crawford, Afrika Bambaataa e Manu Dibango.

Tra il finite degli Anni ‘70 e gli inzi del 1980 ha lavorato alla stesura del primo album di Pino Daniele, Terra mia e con Edoardo Bennato per Uffà! Uffà! e Sono solo canzonette. Ha debuttato come solista nel 1982 con l’album Avitabile, un disco dal sapore mediterraneo dove però si percepisce l’influenza della black music americana. Uno dei suoi primi grandi successi è Soul Express, dall’album S.O.S. Brothers del 1986.

Negli Anni ‘90 si dedica alla sperimentazione, canta con Randy Crawford nel brano Leave Me or Love Me. Scrive per Giorgia e indirizza la sua attenzione anche alla musica rap. Nel 2009 vince la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto, Napoletana, premio vinto anche nel 2012 Black Tarantella. Un lavoro, questo, a cui partecipano Pino Daniele, Francesco Guccini, Franco Battiato, Bob Geldof, Mauro Pagani, Co’ Sang David Crosby, Enrique Morente, Idir, Toumani Diabate’ e Raiz.

Il 27 marzo 2017 vince due David di Donatello per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis. Un anno dopo, viene chiamato a partecipare al Festival di Sanremo 2018 in coppia con Peppe Servillo nella categoria Campioni con la canzone Il coraggio di ogni giorno. Nel 2019 ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, inserita nel film Il vizio della speranza.

Recentemente, nel 2021, ha collaborato all’album Dare di Mario Biondi interpretando il brano Show Some Compassion. Insieme a lui altri artisti come Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Dodi Battaglia, Sarah Jane Morris, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Luna, Omar e Nick The Nightfly. Il suo progetto con Lorenzo Jovanotti è previsto per il 2022.