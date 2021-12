Esther Acebo è incinta! L’attrice che interpreta Stoccolma nella fortunata serie targata Netflix, La casa di carta, aspetta il suo primo figlio e diventerà presto mamma, come ha confermato lei stessa sul suo profilo ufficiale Instagram.

Con la splendida pancia in bella mostra durante una pausa vacanziera alle Canarie, Esther Acebo ha pubblicato lo scatto, scrivendo nella didascalia:

“Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi) e per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”.