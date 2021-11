Jaime Lorente, protagonista de La casa di carta nel ruolo di Denver e in Elite in quello di Nano, ha pubblicato la prima foto di sua figlia appena nata. L’attore è diventato padre da circa dieci giorni e ora su Instagram ha deciso di condividere con i fan il lieto evento.

La mamma della bimba, nata il 7 novembre 2021 in un ospedale di San Sebastián, si chiama Marta ed è la responsabile del guardaroba del set de La Casa di Carta. Lorente ha infatti iniziato una relazione con la costumista dopo la rottura con la storica fidanzata Maria Pedraza, con la quale è rimasto in ottimi rapporti tanto che la donna si è complimentata per la nascita della neonata.

Da sempre riservato, Jaime ha pubblicato la prima foto ufficiale della piccola, ovviamente senza mostrarne il volto. Il nome della bambina pare sia Amaia, e negli scatti la piccina è di spalle accoccolata sul petto del papà. Sul conto della mamma, come già detto, non si sa molto e ad oggi non esiste ancora neanche un’immagine che la ritrae in compagnia dell’attore.

Jaime recentemente era stato paparazzato in compagnia della modella Jessica Goicoechea, che i ben informati dicono sia la fidanzata, attuale o ex, del suo collega Aron Piper. Lorente ha subito specificato che sono soltanto amici, smentendo il gossip sul nascere.

Entro la fine del 2021 l’attore concluderà uno dei lavori più importanti della sua vita, la serie La casa di carta, e tra la felicità della prima figlia e i successi lavorativi chiuderà alla grande quest’anno appena trascorso.