Farida Kant, da Amici alla prima edizione italiana di Drag Race

L’attesa sta per finire: Drag Race Italia arriva su Discovery+ il 19 novembre. È la prima edizione italiana dello show dedicato alle drag queen ideato da RuPaul nel 2009, che eleggerà l’Italia’s Next Drag Superstar. Tommaso Zorzi, Chiara Francini e la drag Priscilla sono pronti a giudicare gli otto concorrenti, tra cui Farida Kant.

Quella di Drag Race non è la sua prima apparizione in tv: i più attenti ricorderanno, infatti, che Riccardo Occhilupo (questo il vero nome di Farida) aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2010. La passione per la danza è nata quando era bambino, e lo ha portato a iscriversi al talent di Canale 5, dove però non è riuscito ad arrivare alla fase serale. Tra i banchi della scuola di Amici, nella stessa edizione, c’erano Emma Marrone, Stefano De Martino, Elena d’Amario, Loredana Errore, Enrico Nigiotti e Pierdavide Carone.

Riccardo, però, non si è arreso e pochi anni dopo, nel 2013, ha dato vita a Farida Kant, dando finalmente sfogo a tutta quella creatività a quel bisogno di esprimersi che aveva tenuto nascosto fino a quel momento.

“Ho sempre saputo di esserlo, di avere qualcosa di speciale. Da piccolo, a 9 anni, facevo degli show di nascosto dai miei genitori ispirandomi alle mie cantanti preferite. Davanti allo specchio dell’armadio improvvisavo con parrucche di fortuna costituite da stelle filanti spillate sul tulle dei confetti delle bomboniere e indossando una gonnellina nera a balze di mia sorella. Ricordo bene la paura di essere scoperto dalla mia famiglia, ma era un bisogno troppo forte da soddisfare, non riuscivo a reprimerlo”,

ha raccontato in un’intervista a Vogue, in occasione del lancio di Drag Race sulla piattaforma streaming di Discovery. Tra i suoi punti di riferimento ci sono Lady Gaga, Madonna, Patty Pravo, Diana Ross, Liza Minelli. “Oggi la mia consapevolezza, la maturità e la voglia di fare mi portano a ispirarmi a tutte le grandi donne del mondo“.