In attesa del ritorno a casa di Chiara Ferragni, che si trova a Parigi per le sfilate, Fedez ne ha approfittato per trascorrere del tempo con un’altra delle donne a cui è più legato: nonna Luciana. Il cantante si è così recato presso la sua abitazione a Rozzano, alle porte di Milano, con l’idea di trascorrere una serata speciale in sua compagnia.

Tutto è stato studiato nei minimi dettagli. L’interprete di La Dolce Vita si è presentato con un mazzo di rose gialle e lavanda, che lei ha particolarmente apprezzato, oltre a un’elegante Rolls Royce bianca. Tutto, come da tradizione del rapper, è stato ovviamente documentato sui social. Un’occasione per rendere ancora più popolare l’anziana, che i fan della coppia avevano già avuto modo di conoscere attraverso The Ferragnez, la serie Tv di Amazon Prime Video che raccontava la vita quotidiana di una delle famiglie più amate. Il progetto ha talmente soddisfatto il pubblico, da avere deciso di mettere in cantiere anche una seconda stagione (manca ancora la data di uscita).

Luciana Violini, questo il nome della nonna, segue la tendenza di famiglia ed è anche lei presente da tempo sui social. In tantissimi amano seguire i suoi post, al punto tale da essere arrivata vicina a quota 190mila follower. Tra i post che hanno ottenuto il maggior numero di “mi piace” ci sono quelli che la ritraggono insieme ai suoi amatissimi nipoti Leone e Vittoria, anche loro tra le star più amate dei social, oltre a quelli con il nipote Fedez e la moglie.

Davvero singolare anche la bio con cui Violini ha deciso di descriversi: “Nonna Imprenditrice Digitale“, ha scritto, che sembra rievocare la descrizione con cui l’influencer ama parlare di sè. I più attenti hanno inoltre notato la notevole somiglianza tra nonna Luciana e i bambini, che hanno evidentemente preso (anche) da lei occhi azzurri e capelli biondi.