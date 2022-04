Fedez disegna il logo "Ferragni" sulla pancera, ma il piccole Leone è in lacrime

Per divertirsi un po’ con suo figlio, il rapper ha deciso di replicare l'iconico occhio del brand dell'imprenditrice digitale: "Stiamo facendo un tarocco della mamma, una cosa illegale, ci potrebbero arrestare", spiega al bambino, che non ha apprezzato per nulla lo scherzo del suo papà.