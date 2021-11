Dopo il successo del tormentone estivo Mille e del singolo Meglio del cinema dedicato alla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Disumano. Dopo due anni dall’ultimo disco, Paranoia Airlines, il nuovo lavoro del rapper milanese è disponibile per l’acquisto a partire dal 26 novembre, mentre il preorder è attivo già dal 2 novembre.

L’annuncio è arrivato tramite Instagram, dove Fedez ha pubblicato in anteprima la copertina dell’album: due sculture in marmo, una bianca e una nera, realizzate dall’artista Francesco Vezzoli. I due busti rappresentano entrambe il rapper, e simboleggiano il confronto tra sogni e incubi, ma anche tra musica e politica, un argomento molto presente nei brani presenti nel disco. L’opera, intitolata Il narcisista pessimista, sarà poi messa all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficienza (ad un progetto che il cantante sta portando avanti da circa un anno, come ha detto in una storia su Instagram).

Ad accompagnare l’uscita di Disumano, Fedez ha pubblicato a sorpresa il videoclip del primo singolo estratto, Morire Morire. Un brano di denuncia, in cui il cantante diventa vittima in prima persona dell’ondata di violenza che caratterizza la società in cui viviamo: nel video, il rapper viene picchiato, accoltellato, costretto a indossare una camicia di forza o un cappio intorno al collo. Uscito a mezzanotte del 2 novembre, in circa 10 ore il video ha già totalizzato più di 200mila visualizzazioni, e i numeri sono ovviamente destinati a crescere.

Sulla sua pagina Instagram, il cantante ha annunciato anche la tracklist del suo nuovo album: 20 tracce, con ben otto collaborazioni con altri artisti. Il disco comprende i suoi ultimi successi, come la già citata Mille (con Achille Lauro e Orietta Berti), Bimbi per strada (Children) o Chiamami per nome, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin. Tra i nuovi titoli, invece, spiccano per esempio Vittoria, sicuramente dedicata alla sua secondogenita, o i numerosi featuring come Fuori dai guai con Cara o La cassa spinge 2021 con Myss Keta, Dargen D’Amico e i Crookers.