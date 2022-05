Mara Sattei, che mette la voce sul ritorno alla musica di Fedez (con Tananai)

L’estate può ufficialmente iniziare. Dal 3 giugno 2022, in realtà, data di uscita del nuovo singolo di Fedez, che torna alla musica dopo la malattia, insieme al femonemo musicale del momento, Tananai, e Mara Sattei. LA DOLCE VITA è il titolo della canzone che tutti i fan non vedono l’ora di ascoltare, ma soprattuto di ballare nelle spiagge italiane. Un nome poco conosciuto dal pubblico mainstream, quello dell’artsita femminile del brano, che però ha già raggiunto la fama nazionale nel pop-rap per i Gen Z.

Mara Sattei (1995) è infatti una giovane e promettente cantautrice italiana, nata vicino a Roma, a Fiumicino, in una famiglia di artisti. La mamma, una cantante gospel, ha sempre spronato la figlia, che da fin da piccola ha preso lezioni di canto e pianoforte. Qualcuno poi, avrà già sicuramente sentito nominare il fratelllo minore di Sattei, Tha Supreme (pseudonimo di Davide Mattei), rapper e produttore discografico italiano, che ha collaborato con artisti del calibro di Fabri Fibra, Marracash e Mahmood.

La giovane di talento, che ha fatto un gioco di parole nel creare il suo nome d’arte – all’anagrafe si chiama infatti Sara Mattei – nel 2008 aveva aperto il suo canale YouTube, dove si era fatta conoscere pubblicando alcune cover di canzoni famose. In seguito, nell’edizione del 2013, aveva partecipato al talent Amici di Maria De Filippi, per poi trasferirsi temporaneamente a Londra. Nel 2020 è stata ospite della finale di X Factor, in cui ha portato sul palco la sua Altalene.

Mara ha all’attivo un disco, Universo (2022), e alcuni pezzi, tra cui la famosissima (tra i giovanissimi) m12ano – brano del fratello legato alla città di Milano – in cui lei compare come featuring. Poi anche, Tuttecose con Gazzelle e Parentesi: un duetto con una l’icona e colosso della musica italiana, Giorgia.