La voglia di tornare a cantare e a calcare il palco dopo l’intervento chirurgico è tanta e Fedez non l’ha mai nascosta, anzi, nelle sue storie ha sempre condiviso con i suoi follower la voglia di rimettersi a fare musica a sentire il calore del pubblico. Ad aiutarlo a “rimettersi in pista” ci pensa il suo amico Tananai, impegnato ultimamente in un tour nel quale anche Fedez si è potuto esibire.

Nelle due date milanesi al Fabrique, il rapper è salito sul palco con la voce di Sesso occasionale, e insieme hanno mandato i fan in visibilio con la loro energia contagiosa e inarrestabile. La prima volta era presente anche Chiara Ferragni, scatenatissima tra la folla, mentre nella serata di lunedì 23 maggio 2022, Fedez e Tananai hanno letteralmente infiammato il pubblico.

Alla fine della loro performance i due cantanti e amici si sono abbracciati e si sono dati un bacio a stampo tra gli applausi e le urla dei fan. Certo è che la giornata di lunedì per Fedez è stata ricca di grandi annunci ed emozioni. La mattina, durante una conferenza stampa a Palazzo Reale con il suo amico ritrovato J-Ax, ha dato la notizia del maxi concerto di beneficenza in piazza Duomo a Milano, previsto per il 28 giugno.

Si chiamerà Love Mi, e sarà un evento gratuito che coinvolgerà tanti artisti, Tananai compreso. Il cantante ha parlato anche della sua malattia, sottolineando quanto sia stato fortunato: