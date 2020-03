Ferro da stiro verticale: i 5 stiratori top

Il ferro da stiro verticale è indispensabile per stirare al meglio le tende, togliere le pieghe alle camicie anche in viaggio, disinfettare i capi e eliminare gli odori con il vapore: per questo abbiamo selezionato per voi gli stiratori top.

Di cosa si tratta? Di un piccolo elettrodomestico utilissimo e complementare alla classica caldaia. Questo “ferro da stiro” è un apparecchio che, grazie al rilascio di vapore a altissime temperature, dai 110°, distende i tessuti.

Nessuna piastra, dunque, da schiacciare sui capi, ma buchi attraverso cui il potente getto raggiunge le trame e grazie a umidità e calore le sterilizza, distendendo le pieghe.

Ferro da stiro verticale: 5 stiratori top

I ferri da stiro verticali in commercio sono sostanzialmente di due tipi. Uno portatile, utile per la casa, per esempio per stirare le tende appese o per pulire con il vapore il divano. E uno con caldaia professionale e appendi abiti. Il primo è molto maneggevole, perfetto anche per essere portato in viaggio, persino nel bagaglio a mano in aereo. Il secondo è perfetto per chi stira molti abiti, completi, camicie, ma anche lenzuola e tende. I modelli più completi, poi, possono stirare sia verticalmente che orizzontalmente, con la piastra.

La nostra redazione ha selezionato le stiratrici verticali a vapore migliori, tra cui scegliere in base alle proprie esigenze, alle funzioni e al budget a disposizione.

MECO ELEVERDE

Un ferro da stiro leggero e versatile. Questo apparecchio, infatti, può essere usato come ferro a vapore verticale o come il classico ferro orizzontale. Perfetto per quando si è in viaggio, si preriscalda rapidamente, in circa 40 secondi, e il serbatoio da 120 ml può stirare ininterrottamente per 10-18 minuti, eliminando rapidamente e facilmente le pieghe dei capi.

Prezzo consigliato 42,99 euro. Acquista qui

Ariete stiratrice verticale

Una nuova stiratrice verticale subito pronta, firmata Ariete, perfetta per i ritocchi veloci, con spia pronto vapore, pulsante vapore con blocco per vapore continuo, piastra in acciaio inossidabile, serbatoio estraibile e facile da riempire, kit accessori. Con la stiratrice verticale, nel kit, ci sono misurino, spazzola vapore, spazzola pelucchi, libretto di istruzioni multilingua.

Prezzo consigliato 32,99 euro. Acquista qui

CIRAGO Stiratore verticale a vapore

Il vaporizzatore per indumenti Cirago rende facile e veloce rimuovere grinze difficili da qualsiasi indumento. Con 1500 watt di potenza di vaporizzazione e riscaldamento a doppio strato, il tubo in tessuto può anche deodorare efficacemente i tessuti e uccidere cimici e acari della polvere. Si riscalda in 45 secondi e vaporizza per 80 minuti. Tantissimi gli accessori presenti nel kit per ottimizzare la stiratura in base alle esigenze.

Prezzo consigliato 62,99 euro. Acquista qui

homeasy Ferro da stiro verticale

Un altro ferro da stiro verticale leggero, maneggevole, ideale da portare in viaggio. Con 1000 Watt di potenza, si scalda velocemente, in 45 secondi, e avvisa con la spia del riscaldamento avvenuto. Il serbatoio trasparente, facile da controllare, ha una capienza di 260 ml e permette una vaporizzazione omogenea a lungo.

Prezzo consigliato 29,99 euro. Acquista qui

Rowenta IXEO Power

Ixeo power è un’innovativa soluzione tutto in 1 che combina la potenza di una caldaia ad alta pressione alla versatilità di un asse da stiro a tre posizioni. Grazie all’asse da stiro integrata ha tutto quello che serve a portata di mano, per un look perfetto in poco tempo. Ixeo power, infatti, è utilizzabile non solo in orizzontale, ma anche in posizione inclinata e verticale. Pronto in soli 70 secondi.

Prezzo consigliato 329 euro. Acquista qui