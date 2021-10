Lunedì 25 ottobre 2021 su Italia 1 va in onda Final Score – L’ultima partita, un action thriller del 2018 diretto da Scott Mann. L’ex soldato Michael Knox, interpretato qui da Dave Bautista, si trova a dover sventare un attacco terroristico in un stadio pieno zeppo di tifosi. Nel cast anche Pierce Brosnan, Martyn Ford, Craig Conway, Ray Stevenson, Lara Peake, Ralph Brown, Amit Shah, Alexandra Dinu e Lucy Gaskell.

La pellicola, anticipata dal trailer, racconta di un gruppo di terroristi prende di mira il celebre stadio londinese di Boleyn Ground, dove si sta tenendo la partita del West Ham. Ad assistere al match c’è anche Michael Knox, ex militare statunitense, in compagnia della nipote Danni. L’uomo si era recato in Inghilterra per fare visita alla famiglia di un suo caro amico e collega, scomparso tragicamente durante una pericolosa missione in Afghanistan. Dopo essersi seduto sugli spalti, si allontana dalla ragazza per andare a comprare degli hot dog.

In quel momento riceve una chiamata da parte del russo Arkady Belav, che gli chiede di individuare tra il pubblico il fratello Dimitri e ucciderlo. Se non lo farà, i 35mila spettatori dello stadio, riempito d’esplosivo, moriranno. Il motivo dell’attentato risale a molti anni prima, quando i fratelli Dimitri e Arkady guidarono la rivoluzione nello stato sovietico di Sokovia, per ottenere l’indipendenza.

Sfortunatamente, la rivolta terminò con la morte del primo e la cattura del secondo. Convinto che la scomparsa del fratello sia stata solo una messinscena, Arkady si mette sulle sue tracce, arrivando fino a Londra. Con solo novanta minuti a disposizione, Michael deve quindi sventare il terribile attentato e mettere in salvo Danni, che nel frattempo è stata rapita dai terroristi.

Tra le curiosità di questa pellicola ci sono alcuni camei di ex calciatori del West Ham, tra cui Tony Cottee e Rufus Brevett. Lo stato di Sokovia fa parte dell’immaginario delle storie degli Avengers, dove Dave Bautista ha già recitato (Avengers: Ininifty War). Final Score è stato girato due anni fa nello storico Boleyn Ground che oggi non c’è più, al suo posto sorge un quartiere residenziale.