Halle Berry racconta come Pierce Brosnan l'ha salvata dal soffocamento sul set

Anche in un ambiente blindatissimo e controllatissimo come un set cinematografico possono accadere degli incidenti: la storia del cinema ne è piena, e fortunatamente Halle Berry non è entrata nel triste elenco che raccoglie questo particolare tipo di vittime. Il merito è tutto di Pierce Brosnan, ha rivelato l’attrice durante un’intervista.

Ospite in streaming del Tonight Show di Jimmy Fallon, la ex Catwoman ha raccontato che l’attore, oggi 66enne, si è rivelato un eroe sul set di La morte può attendere, l’ultimo film della saga di James Bond di cui è stato protagonista l’interprete irlandese.

A dire il vero l’incidente ha delle tinte che possono essere descritte come grottesche o surreali, in quanto avvenuto durante le riprese di una scena sexy. Halle infatti era impegnata in una manovra di seduzione, mostrandosi sensuale mentre mangiava un fico.

Tuttavia il frutto avrebbe tradito l’attrice, che avrebbe rischiato di soffocare se il suo partner non le avesse applicato la manovra di Heimlich, la peculiare procedura medica che si usa in questi frangenti. “Mi ha soccorso, sarà per sempre una delle mie persone preferite in tutto il mondo!“, ha esclamato la Berry, ridendo divertita al ricordo di quella scena imbarazzante.

Nel film Halle vestiva i panni della spia Jinx, un’investigatrice dell’NSA collega di Bond e sua amante, che tra le altre cose ha una scena di combattimento con Rosamund Pike, sua rivale. L’interpretazione piacque molto ai fan, tanto che la storica produttrice Barbara Broccoli ha rivelato di recente di aver messo in cantiere uno spinoff dedicato alla spia, poi cancellato.

Nel frattempo Halle ha dovuto affrontare un’altra battaglia, questa volta contro i troll del web. Motivo della contesa un video pubblicato su Instagram in cui il figlioletto Maceo-Robert indossa degli stivali con tacco a spillo e tenta di salire le scale, con risultati esilaranti.

Qualcuno ha stupidamente commentato facendo allusioni sul sesso del ragazzino, ma Halle ha subito messo in riga il poco simpatico fan: “Ebbene, è un lei e sta danzando. Cerca di adattarsi come può alla situazione. Ridere aiuta molto in questo periodo!”