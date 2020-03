Film del giorno: Joy e Ritorno a Cold Mountain

Quanto manca alla fine di questa quarantena provocata dalla diffusione improvvisa e velocissima del Coronavirus? Impossibile dirlo, potrebbero volerci anche mesi prima di tornare alla vita di un tempo. E allora per non annoiarsi è meglio tenere occupata la mente. Per svagarsi un po’ niente di meglio che la visione di uno tra i film del giorno, per vivere qualche ora spensierata. Tantissime le pellicole in programmazione sui canali Rai, Mediaset, Sky o sulle piattaforme di Amazon Prime e Netflix, quindi meglio arrivare preparati.

Ecco una panoramica su quello che è il palinsesto del giorno.



Film del giorno in tv: Joy

Alle 21.10 su Rai Movie. Jennifer Lawrence offre una prova di forza in questa pellicola tratta da una storia vera, quella di Joy Mangano. La protagonista è una donna divorziata con due figli a carico, costretta a lavorare anche di notte mentre di giorno si prende cura dei bambini, della madre e della nonna. Ma il momento del riscatto arriverà con un’intuizione tanto semplice quanto geniale: creare uno che non debba essere strizzato a mano, un mocio! Tra tante difficoltà la donna riuscirà a realizzare il proprio progetto.

Film del giorno su Sky: Ritorno a Cold Mountain

Alle 21 su Sky Passion. La vita della comunità del paesino di Cold Mountain viene sconvolta dall’inizio della guerra di Secessione americana. Inman parte per combattere nell’esercito sudista, che però viene sconfitto battaglia dopo battaglia. L’unica cosa che riesce a infondere speranza al giovane è l’amore per Ada, figlia del reverendo, con cui ha scambiato solo un bacio. Ma la ragazza nel frattempo ha perso il padre ed è costretta a mandare avanti da sola la fattoria. Nel cast Jude Law, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman, Charlie Hunnam, Nicole Kidman, Renée Zellweger e Donald Sutherland.

Film del giorno su Netflix: …E alla fine arriva Polly

Ben Stiller interpreta Reuben, un uomo molto cauto che è un ottimi perito di una compagnia di assicurazioni, proprio grazie alla sua capacità. L’incontro fortuito a una festa con Polly (Jennifer Aniston), una donna che fa del rischio la sua ragione di vita, getterà lo scompiglio nell’esistenza di Reuben, appena uscito in modo traumatico da una relazione. I due si conoscevano dai tempi del college, e l’uomo non si aspetta affatto un tale cambiamento nella ragazza che un tempo gli piaceva…

Film del giorno su Amazon Prime Video: 45 anni

Kate e Geoff sono una coppia sposata da ben 45 anni. Un sodalizio che li ha portati a vivere una vita tranquilla in campagna: i due si amano, si comprendono a vicenda e si rispettano. Tuttavia ogni equilibrio viene rotto quando l’uomo scopre che è stato ritrovato tra i ghiacci il corpo di Katia, la donna che aveva amato 50 anni fa e che forse non ha mai dimenticato. Tutte le certezze di Kate iniziano a sciogliersi come neve al sole… I due protagonisti sono Charlotte Rampling e Tom Courtenay.