Film del giorno: Anna Karenina e Forrest Gump

Altre settimane, se non addirittura mesi, ci separano dalla fine della quarantena decisa dalle autorità per fermare la pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Come fare però a non impazzire? Difficile non accusare il colpo, ma distrarsi in questi casi diventa indispensabile anche per sfuggire alla noia di una vita quotidiana ridotta a pochi gesti. Meglio svagarsi grazie alla magia del cinema, allora: tantissimi i film del giorno che è possibile vedere questa grazie alla programmazione di Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix.

Ecco quindi una panoramica su quello che è il palinsesto del giorno, per aiutarvi a scegliere meglio.



Film del giorno in tv: Veloce come il vento

Alle 21.10 su Rai Movie. La giovanissima Giulia è l’erede di una famiglia emiliana che da tempo fa parte integrante del mondo delle corse automobilistiche. Pilota eccezionale, la ragazza vede morire all’improvviso il padre Mario che le faceva da Guida, e quindi per salvare l’azienda dovrà rivolgersi al fratello maggiore Loris (un eccezionale Stefano Accorsi). Questi è un ex campione di rally insofferente alla disciplina e con molti demoni da affrontare. Il loro rapporto non sarà semplice, ma porterà frutti insperati.

Film del giorno su Sky: Anna Karenina

Alle 21.15 su Sky Cult. Nuova ed elegantissimi trasposizione del celeberrimo capolavoro di Leo Tolstoj con protagonisti Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson e Alicia Vikander. Siamo nella Russia di metà Ottocento e seguiamo la travagliata esistenza di Anna Karenina, moglie di un ufficiale di alto rango che ha una posizione sociale invidiabile. Tuttavia Anna, per soccorrere il fratello in crisi con la moglie, si reca a Mosca e qui si innamora di Vronsky. La loro passione scatenerà una serie di tragedie che sconvolgeranno l’ordine sociale.

Film del giorno su Netflix: Passione sinistra

Valentina Lodovini interpreta Nina, una donna dai saldi valori di sinistra, che crede molto nelle proprie battaglie, e che vive con lo scrittore impegnato Bernardo (Vinicio Marchioni). Nonostante ciò l’incontro con Giulio (Alessandro Preziosi) è destinato a sconvolgerle la vita: questi è tutto ciò che odia al mondo, ricco erede di una famiglia di industriali, arrogante e superficiale, non a caso fidanzato con la svampita Simonetta (Eva Riccobono). Sarà proprio vero che gli opposti si attraggono?

Film del giorno su Amazon Prime Video: Forrest Gump

Perché non rivedere questo classico dell’ottimismo hollywoodiani per tirarsi su? Tom Hanks interpreta il personaggio eponimo, un uomo dal cuore d’oro che attraversa 30 anni di storia americana, dagli anni ’50 agli ’80, sempre con un sorriso sulle labbra e un’incrollabile fiducia nel prossimo. Dalla guerra del Vietnam all’incontro con personaggi come Elvis Presley, John F. Kennedy, John Lennon e Richard Nixon, Forrest porterà a tutti il suo messaggio di solidarietà.