Film del giorno: Sex and the City e Mamma mia! Ci risiamo

Arriva il fine settimana, cosa farete? Impossibilitati a uscire a causa della quarantena necessaria per bloccare la diffusione del Coronavirus è necessario ingegnarsi per non rendere questo venerdì un giorno come tanti altri. Il nostro consiglio è quello di preparare un pranzetto coi fiacchi, magari con un po’ di anticipo, e poi mettersi comodi sul divano per godersi un bel film. D’altro canto il cinema non tradisce mai e grazie alla programmazione di Rai, Mediaset, Sky, Amazon Prime e Netflix c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Ecco quindi una panoramica su quello che è il palinsesto del giorno, per aiutarvi a scegliere meglio.



Film del giorno in tv: Sex and the City

Alle 21.10 su Rai Movie il seguito cinematografico delle avventure di Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha che vede le quattro amiche ritornare con tutti i loro problemi sentimentali. Carrie e Mr. Big stanno per sposarsi, Charlotte invece è riuscita ad adottare una bambina, Miranda è come sempre una donna in carriera con mille ansie e Samantha ha scoperto la gioia della monogamia. Ma i 40 anni, se hanno portato un po’ di giudizio, significano anche nuove sfide e responsabilità da affrontare con un margaritas in mano.

Film del giorno su Sky: Ma cosa ci dice il cervello

Alle 21.15 su Sky Cinema Paola Cortellesi interpreta Giovanna, un’agente della sicurezza nazionale che come copertura ha un lavoro noioso al ministero. A una festa di classe con i suoi ex compagni di liceo, la donna scopre che tutti i suoi amici di una volta conducono vite misere a causa di vessazioni varie. Grazie ai segreti del suo mestieri Giovanna si propone allora di aiutarli a riprendere in mano le proprie esistenze.

Film del giorno su Netflix: Ti ricordi di me?

Roberto (Edoardo Leo) e Bea (Ambra Angiolini) sono due pazienti dello stesso terapista, che un giorno si incontrano davanti al portone del medico. Lui soffre di cleptomania e scrive fiabe grottesche e surreali, mentre lei è un’insegnante elementare narcolettica, svagata e vittima di fulminee perdite di memoria. I due si piacciono da subito, ma le loro piccole sventure renderanno il corteggiamento un’avventura folle.

Film del giorno su Amazon Prime Video: Mamma mia! Ci risiamo

A 10 anni di distanza dal primo episodio ecco arrivare questo secondo capitolo che è in realtà un prequel. Dopo la morte della madre Donna (interpretata da Meryl Streep), Sophie (Amanda Seyfried) sta per avviare il suo hotel sull’isola di Kalokairi, ma solo uno dei tre padri interpretati da Colin Firth, Stellan Skarsgård e Pierce Brosnan potrà partecipare all’inaugurazione. In quest’occasione la ragazza scopre la vera storia di come il terzetto ha conosciuto la madre, riportandoci così nel 1979, alla vigilia dei magici anni ’80.