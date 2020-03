Fitness a casa: gli esercizi per restare in forma

Il fitness a casa è utile quando non si può uscire, quando è brutto tempo, quando la palestra è chiusa o, naturalmente, se si presentano periodi particolari come quello in cui si è “ostaggio” della quarantena per il Coronavirus: ecco gli esercizi per restare in forma.

La sedentarietà, infatti, è una grande nemica della salute fisica e di quella mentale. Se non si può uscire di casa per una passeggiata, una corsa, una nuotata, è fondamentale tenersi comunque in attività, per scaricare le energie, liberarsi dallo stress, attivare il metabolismo, smaltire le calorie di troppo, mantenere muscoli e articolazioni al top.

Naturalmente, anche grazie ai tanti video tutorial online, in casa è possibile fare di tutto: aerobica, yoga, zumba, step, gag, fit boxe. La nostra redazione ha pensato a un allenamento completo, senza attrezzi, per divertirsi e allenare braccia, addominali, glutei e gambe.

Fate, dunque, spazio nel vostro soggiorno, indossate scarpe adeguate, chiamate a raccolta la famiglia, scegliete la musica preferita, iniziate il vostro allenamento e, soprattutto, divertitevi.

Fitness a casa: 7 esercizi per restare in forma