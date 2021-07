Chi sono Floriana e Federico di Temptation Island 2021

A Temptation Island è arrivata l’ora della resa dei conti: il programma condotto da Filippo Bisciglia è infatti al traguardo con le due ultime puntate di lunedì 26 e martedì 27 luglio 2021. La nona edizione del programma era iniziata il 30 giugno con la presenza di sei coppie e in queste due serate si scoprirà il destino dei fidanzati rimasti: Alessandro e Jessica, Stefano e Manuela e Alessio e Natascia.

Quali saranno gli amori che sopravviveranno all’ultimo falò di confronto e chi invece deciderà di lasciarsi? Non solo. Rivedremo poi tutte le coppie che faranno un bilancio del percorso a distanza di alcuni giorni dalla fine.

Tra chi ha lasciato lo show da separati ci sono Floriana Angelica e Federico Rasa: lei nella quarta puntata ha deciso di andare via dal reality da sola, dopo l’ennesimo video del fidanzato con una tentatrice. Ma lui ha chiesto un nuovo falò di confronto, che andrà in onda la sera del 26 luglio.

I due sono fidanzati da 2 anni e convivono da uno: entrambi sono di Palermo, 21 anni lei, 34 lui. Federico gestisce il bar del suocero e a scrivere alla redazione di Temptation è stata lei. Floriana critica la loro vita di coppia: “Da quando viviamo insieme è come se vivessimo due vite separate, lui si sveglia tardi la mattina, va al bar, rientra alle 19.30 perché io voglio mangiare a quell’ora. Dopo di che io vado a dormire alle 21.30 e lui passa la serata fino a tardi sul divano“, ha detto la ragazza.

Floriana vorrebbe una famiglia ma non capisce se Federico è innamorato di lei. Durante il programma lui l’ha accusata di avere fissazioni e superstizioni insopportabili e di non curare adeguatamente il suo aspetto esteriore, neppure nell’intimità: “Se io non sto mai a casa è perché con lei non ho più stimoli. È pesante e piena di fissazioni. Vengo a Temptation Island per accontentare lei. Di sicuro me la vivrò al 100%”, ha replicato il ragazzo, che durante la permanenza nel villaggio si è avvicinato molto alla single Vincenza.

Federico tenta il tutto per tutto con la sua fidanzata e chiede un nuovo falò di confronto! Floriana si presenterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/z33tXrRtTN — Temptation Island (@TemptationITA) July 19, 2021

Molto turbata da questa amicizia Floriana ha chiesto al fidanzato il falò di confronto: lui inizialmente non si è presentato, poi si è deciso ed è sembrato pentito. Lei però ha scelto di lasciarlo ugualmente. Nelle puntate del 26 e 27 luglio 2021 si scoprirà se la coppia, una volta lasciato il programma da separati, ha deciso di troncare definitivamente o di darsi un’altra chance.