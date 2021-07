Chi sono Natascia e Alessio di Temptation Island 2021

Lunedì 26 luglio e martedì 27 andranno in onda la penultima e l’ultima puntata di Temptation Island, il reality sull’amore di Canale 5. La trasmissione è quindi al capolinea e delle sei coppie presenti all’inizio dello show, ne sono rimaste solo tre: Alessandro e Jessica, Stefano e Manuela e Alessio e Natascia. Nel doppio appuntamento proposto da Mediaset e condotto da Filippo Bisciglia, i fidanzati dovranno fare i conti con le incertezze e i dubbi sulle loro relazioni e decidere se uscire dal programma uniti oppure divisi.

Tra coloro che sono rimasti in gioco ci sono Alessio Tanoni e Natascia Zagato, 24 anni lui, 31 lei. Il loro rapporto pare essere minacciato dalla gelosia di lui: a decidere di partecipare al programma è stata lei, dicendosi stanca del comportamento di Alessio nei suoi confronti. Nel villaggio delle fidanzate la trentunenne si sta vivendo questa esperienza in modo spensierato, legando molto sia con i single tentatori, sia con le compagne di avventura. Alessio, invece, evita qualsiasi contatto con le altre, tranne che nei momenti in cui si sfoga e si confida.

Vi raccomandiamo... Chi sono Jessica e Alessandro di Temptation Island 2021

Nel corso della quarta puntata Alessio si è messo a piangere dopo aver visto l’ennesimo video: il ragazzo si dice ancora una volta ferito dalle parole di Natascia: “Mi ha ferito tanto con quella frase della scuola, sto male davvero. Ho sofferto tanto io per quello, non puoi toccare certe cose e dire certe frasi così, bisogna dare peso alle parole”, confida a una single del villaggio. Intanto, nell’ultimo falò delle fidanzate, Natascia non riceve nessuna clip per la terza settimana consecutiva e appare delusa.

Entrambi provengono dalle Marche: lei fa l’estetista, lui è un operaio di Porto Recanati. Sono fidanzati da due anni e mezzo e convivono da un anno a Potenza Picena in provincia di Ancona.

Vi raccomandiamo... Chi sono Floriana e Federico di Temptation Island 2021

Si sono incontrati grazie alla madre di lui ma ora il loro rapporto è in crisi: “Lui ha sempre qualcosa da ridire su come mi vesto e su come mi comporto. Sono stanca di sentirmi giudicata anche perché io non faccio nulla di male è lui che ci vede sempre malizia”, ha confessato Natascia. Alessio però pensa di aver perso la fiducia nei suoi confronti: “Tra noi si è persa la complicità, l’intimità e il dialogo. Io non mi sento né capito né ascoltato”, ha commentato il giovane.