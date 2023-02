Francesco Arca e il passato da tronista: "Non rinnego i miei inizi"

Francesco Arca è oggi un attore affermato, che a breve vedremo nella sua prima fiction da protagonista, Resta Con Me, in onda da domenica 19 febbraio 2023 su Rai1. La serie nasce da un’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni, in cui lui interpreta il vicequestore della squadra mobile di Napoli, Alessandro Scudieri, che si ritroverà costretto a occuparsi di Diego, un bambino rimasto orfano, oltre a cercare di recuperare il rapporto in crisi con sua moglie Paola, magistrata al Tribunale dei Minori, interpretata da Laura Andriani.

Il 43enne è davvero orgoglioso di essere stato scelto per questo ruolo, che arriva a più di 15 anni dal suo esordio, a conferma di come il suo percorso sia in costante crescita.

Riuscire a dimostrare di essere credibile come interprete, però, non è stato semplice per lui, soprattutto perché agli inizi veniva ancora identificato come tronista di Uomini e donne. A differenza di altre persone che hanno vissuto la sua stessa esperienza e che poi si sono affermate in un’altra veste, lui non vuole dimenticare quel periodo.

“Questa fiction è un grande punto d’arrivo, in cui non mi sono mai risparmiato – sono le parole di Francesco Arca in un’intervista al settimanale Gente -. Non rinnego i miei inizi come tronista a Uomini e Donne, avevo 24 anni, è stato un modo come un altro per farsi strada. Ma ho dovuto impegnarmi più degli altri per liberarmi dal pregiudizio, soprattutto con me stesso”.

Vi raccomandiamo... La dolce dedica di Laura Chiatti a Francesco Arca

Ancora adesso Francesco Arca è riconoscente a uno dei primi ad avere creduto in lui, Ferzan Ozpetek: “Ho cominciato a capire che stavo cambiando quando lui mi volle nel film Allacciate le cinture nel 2014”.

Il successo non lo ha però cambiato, l’artista ci tiene a valutare ogni lavoro che gli viene proposto con attenzione, ma cercando di mettere sempre la sua famiglia al centro di tutto. Arca, infatti, è legato dal 2013 a Irene Capuano, da cui ha avuto due figli, Maria Sole, 7 anni, e Brando Maria, 4: “Irene è sempre stata al mio fianco, sostenendomi con la sua presenza, accettando anche i miei momenti di impulsività. Da quando sono nati i bambini, però, ho imparato a prendermi tempo solo per loro, per la famiglia. A fermarmi. Non riesco a lavorare a più di due cose contemporaneamente, come fanno altri miei colleghi” – ha concluso.