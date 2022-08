Francesco Chiofalo, infortunio dopo una serata in discoteca: "Non sento la gamba"

Francesco Chiofalo, noto per la sua recente partecipazione a La pupa e il secchione e prima ancora a Temptation Island Vip, è stato coinvolto in un incidente mentre era impegnato in una serata in discoteca in Sicilia. Lui era presente per motivi di lavoro (era special guest) presso il locale I Mori Lounge – Cava’, ad Ispica, comune in provincia di Ragusa, ma si sarebbe infortunato per cause ancora da chiarire.

Il giovane, come di consueto, ha documentato quello che stava accadendo (compresi i selfie con alcuni dei presenti) tramite il suo profilo social, che si è trasformato però in uno strumento per raccontare le conseguenze del suo problema fisico.

Chiofalo è stato infatti poi trasportato in ospedale a Catania, la struttura più vicina, per accertamenti. Lui non ha nascosto la preoccupazione, legata anche a diversi seri problemi di salute che si è trovato ad affrontare in passato.

Il “pupo” era stato sottoposto a un’operazione alla testa nel 2019 a causa di una massa tumorale, che si era poi rivelata benigna. Più recentemente, invece, le era stata diagnosticata una ciste sospetta al naso, che lo aveva portato a subire un nuovo intervento chirurgico.

Le sue Instagram Stories si sono interrotte nel momento in cui è entrato in sala per effettuare la Tac per cause ancora non note, ma si è percepita distintamente una sua frase: “Non sento la gamba“. Non resta che attendere per capire se sarà lui stesso a dare ulteriori aggiornamenti, l’auspicio di tutti è che ovviamente possa trattarsi solo di un falso allarme.