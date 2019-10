Frasi Halloween: 20 idee per biglietti e messaggi paurosi e divertenti

Le frasi Halloween sono simpatiche idee per bigliettini, chat WhatsApp, meme o lavoretti per i bambini: i messaggi paurosi o divertenti sapranno trasportare nella magica e spettrale atmosfera della Notte delle streghe.

Protagonisti delle parole più adatte per la notte del 31 ottobre sono i fantasmi, la paura, i mostri, l’immaginazione. Arrivano da frasi celebri dei maestri della letteratura fantastica , dai film horror, da filastrocche e poesie: citazioni perfette che calzano a pennello con il mood di questa festa.

I più pratici potranno trasformarle in meme da inviare in chat agli amici, i piccoli potranno scriverle su disegni a tema, in ogni caso è il momento di iniziare a pensarci. Ecco, dunque, dalla nostra redazione, 20 idee per biglietti e messaggi paurosi e divertenti per le frasi di Halloween.

20 frasi Halloween da copiare