Frusta elettrica: la classifica delle migliori

Uno dei migliori alleati in cucina è la frusta elettrica, che può essere multiuso o specifica per ciò che desiderate preparare. Infatti, oltre alle fruste elettriche professioni, in commercio troviamo quelle più adatte per dolci o per polenta, per impastare o con funzioni da frullatore. DireDonna vi guida nella scelta delle migliori fruste elettriche, sulla base dei consigli e delle recensioni degli utenti Amazon.

La frusta o sbattitore elettrico è un elettrodomestico piccolo ma molto efficace. Può essere molto utile e versatile nelle nostre cucine, e non può mancare in quella di chi è un mago dei dolci. Solitamente è costituita da un corpo in plastica e due fruste sganciabili. In alcuni modelli vi sono più fruste con funzioni differenti.

Di semplice utilizzo, la sua potenza è importante solo in parte. Alcune montature, per esempio, come quella degli albumi a neve o della panna, o persino della maionese, hanno bisogno di una velocità non necessariamente notevole.

La classifica delle migliori fruste elettriche

Vediamo insieme i migliori modelli di fruste elettriche, grazie alle recensioni degli utenti Amazon, e basandoci sui più acquistati. Verranno suddivisi secondo le esigenze più comuni di chi li utilizza.

Frusta elettrica per dolci

Philips Cucina HR3705/00: uno dei modelli più apprezzati come sbattitore per dolci è questo Philips. Consigliato per torte soffici e impasti omogenei, la sua velocità è di 300w. Questo modello ha 5 velocità più quella Turbo, impugnatura ergonomica e antiscivolo. Pro: leggera, pratica e maneggevole per gli utenti Amazon.

Contro: in molti hanno riscontrato che le varie velocità sono simili tra loro. Prezzo consigliato: 30,99 euro Acquista su Amazon Frusta elettrica Kealiva: indicata principalmente per dolci, questa frusta economica ha 5 velocità, e una potenza di 250w. Ideale per cioccolata, burro e gekato, è fatta di acciaio resistente, con robuste lame gemellate. Consigliato per chi non ha esperienza in cucina

Pro: silenzioso e maneggevole.

Contro: lento secondo alcuni utenti Amazon. Prezzo consigliato: 17,99 euro Acquista su Amazon

Frusta elettrica da cucina

Moulinex ABM11A Easymax: vi proponiamo questo modello che può essere considerato il migliore per la montatura a neve degli albumi. Due velocità, due set di fruste, con una potenza di 200W e forma ergonomica. Piccolo e semplice da usare, molto consigliato dagli utenti Amazon. Per noi il miglior rapporto qualit-prezzo. Pro: comodo e veloce.

Contro: per gli utenti Amazon ha le fruste corte. Prezzo consigliato: 31,90 euro Acquista su Amazon

Moulinex HM3101 Quick Mix: parliamo di un modello più economico, sempre in casa Moulinex. Ideale per ogni tipo di impasto, con 5 velocità, classiche di questo brand, e una velocità di 300w. La posizione d’appoggio stabile permette al tuo piano di lavoro di restare pulito. Pro: leggero e pratico da usare.

Contro: fruste piccole e quindi non molto veloci. Prezzo consigliato: 29,90 euro Acquista su Amazon

Frusta elettrica professionale

Russell Hobbs Retro: un prodotto professionale di qualità è sicuramente offerto da Russell Hobbs. Il suo design retrò si abbina a resistenti fruste ad elica e ganci da impasto. Comodissimo il manico ergonomico soft-touch con rivestimento. Il più consigliato su Amazon, turbo molto potente, e garanzia di 3 anni se si registra entro 28 giorni dall’acquisto. Potenza 500w.

Pro: tra i più acquistati su Amazon.

Prezzo consigliato: 59,99 euro Acquista su Amazon La nostra scelta: l'azienda leader nel settore è sempre sintomo di qualità. Non si sminuiscono gli altri grandi brand, ma con Russel Hobbs difficilmente si va incontro a recensioni negative sullo shop online Amazon. Adatto ad ogni pietanza che si vuole preparare.

Kenwood HM620: con una potenza da 350w, Kenwood porta a casa vostra un prodotto di grande qualità. Due set di fruste in acciaio inox. Grazie alla sua maneggevolezza, avrete pieno controllo di questo elettrodomestico. Indicato per ogni tipo di impasto, è silenzioso e robusto quanto basta. Pro: tra i più silenziosi in commercio.

Contro: la struttura in plastica non convince alcuni clienti. Prezzo consigliato: 65,00 euro Acquista su Amazon

