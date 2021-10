Torna martedì 19 ottobre 2021 l’appuntamento settimanale con Fuori dal Coro, il programma talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano. La trasmissione, in onda Rete 4, affronta in questa puntata i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative nelle principali città italiane. Inoltre è previsto anche un focus sulle ormai odierne proteste contro il Green Pass, in particolare quelle di Trieste.

Il conduttore commenta in studio insieme a Matteo Salvini l’esito delle elezioni e le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese che proprio il 19 ottobre si presenta alle Camere per riferire circa gli scontri avvenuti la scorsa settimana a Roma nella sede della Cgil e a Milano nel week end appena trascorso.

Ampio spazio durante la trasmissione è dedicato all’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde sul luogo di lavoro con particolare attenzione al nord-est produttivo. Mentre a Trieste continuano le proteste dei lavoratori portuali, in studio viene mostrato un reportage esclusivo circa le tensioni degli ultimi giorni nel porto della città friulana.

A seguire si dibatte sul tema legato a Domenico Arcuri, indagato dalla Procura di Roma per peculato e abuso d’ufficio in riferimento all’acquisto di mascherine durante la gestione della prima ondata della pandemia da Covid-19. Infine, si parla anche dell’inchiesta sui ladri di case, vero e proprio cavallo di battaglia della trasmissione.

E’ possibile seguire il programma nella sezione delle dirette su Mediaset Infinity, oppure on-demand gratuitamente, sempre su Mediaset Play. Nella stessa pagina trovate anche i video singoli della puntata, anche delle precedenti, per una fruizione più veloce e mirata.