Lory Del Santo, il selfie che fa discutere i fan: "Troppi filtri e riocchini"

Essere presenti sui social network è importante per tanti personaggi famosi che li considerano quasi come uno strumento di lavoro, utile non solo per ridurre le distanze con i fan, ma anche per comunicare le loro ultime novità lavorative e personali. Lory Del Santo rientra certamente in questa categoria, consapevole di come un modo di agire come questo possa aumentare il rischio di subire anche giudizi poco positivi.

Questo è quanto accaduto recentemente alla showgirl, in seguito alla pubblicazione di un suo selfie su Instagram scattato a Los Angeles, dove vive per gran parte dell’anno. “Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare“, questo il testo scritto dalla 64enne a corredo dell’immagine, che non è però piaciuta a molti suoi follower. Tutta colpa, a detta di molti, della fisionomia del suo volto, che sarebbe profondamente differente rispetto a come eravamo abituati a vederla.

A cosa è dovuto questo cambiamento? Lory Del Santo è ricorsa alla chirurgia estetica o ha usato un po’ troppo i filtri disponibili per mascherare eventuali difetti estetici?

Come spesso capita in questi casi, le parole utilizzate da alcuni utenti sono state tutt’altro che leggere. “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei“, ha scritto un follower. A essere diversi rispetto al passato sarebbero le labbra molto più voluminose del solito, gli occhi, le guance rimpolpate e il naso più sottile. Del resto, nel 2022 Del Santo ha partecipato a L’Isola dei Famosi insieme al compagno Marco Cucolo, mostrandosi quindi com’è realmente, senza nemmeno i trucchi che solitamente vengono utilizzati prima di una diretta Tv.

L’artista non ha mai nascosto di essere finita sotto i ferri per migliorare il suo aspetto estetico, pur senza stravolgere eccessivamente i lineamenti: “Io il seno lo aumento mangiando, che è la cosa più naturale. Più mangi e più ti aumenta il seno. Ho ritoccato la bocca leggermente, ma diciotto anni fa“, aveva detto qualche tempo fa. Insomma, il mistero per ora non è stato risolto.