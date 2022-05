“Www.mipiacitu,Tu tu tu tu tu tu, I love you, you love me, e mi manchi sempre più”, alzi la mano chi non se la ricorda? Correva l’anno 2001 e la band che intonava questo motivetto, diventato presto tormentone di quell’estate, era i Gazosa che ora ha deciso di tornare sulla scena musicale con un nuovo singolo.

A distanza di vent’anni, quindi, ecco che il gruppo formato dai fratelli Federico Paciotti (voce), Valentina Paciotti (chitarra), e da Vincenzo Siani (batteria), si è riunito per il lancio del nuovo brano, L’italiano. Un pezzo in uscita il 29 aprile 2022 e che la band romana ha descritto così:

“Abbiamo voluto giocare con tutti gli stereotipi dell’italianità, come il fairplay, il buon cibo, il calcio e il grande cinema”.

Da quartetto a terzetto però, perché al grande ritorno dei Gazosa manca Jessica Morlacchi, cantante e bassista, che ha deciso di non partecipare alla reunion. Era febbraio 2001 quando vinsero la sezione nuove proposte del 51º Festival di Sanremo, con la canzone Stai con me (Forever), e ora raccontano come sono tornati a fare musica insieme:

“Nonostante la fine del progetto, la musica ha continuato a unirci, a tal punto da portarci in sala prove per suonare insieme di tanto in tanto. Abbiamo iniziato a pensare concretamente all’idea di una reunion in occasione del ventennale della nostra partecipazione al ‘Festival di Sanremo’ del 2001. Quindi, nell’estate del 2021 ci siamo ritrovati in studio per dare forma alla nostra nuova identità musicale”.

Come si legge su TgCom24, per i Gazosa la musica fa parte del loro DNA fin da quando erano piccolissimi: