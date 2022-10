Gemma Galgani: "A 40 anni sono rimasta incinta, ho perso un figlio"

La stagione 2022-2023 di Uomini e donne è iniziata solo da poche settimane, ma Gemma Galgani ne è ancora una volta una delle protagoniste principali. La dama torinese è presente nel parterre del trono over ormai da una decina d’anni, ma continua a credere nell’amore e nella possibilità di trovare qualcuno che le faccia davvero battere il cuore come non accade da tempo.

Il pubblico da casa è però spesso diviso sulla sua presenza: c’è chi la difende e apprezza il suo modo di vedere le relazioni quasi come una ragazzina, mentre altri sono convinti che lei sia più interessata alle telecamere piuttosto che all’idea di uscire dallo studio con un uomo. Ancora una volta gli “scontri” con Tina Cipollari sono costanti.

Si sa però pochissimi in merito alla sua vita prima dell’approdo negli studi del programma condotto da Maria De Filippi, se non del matrimonio che lei ha avuto quando era poco più di una ragazza e che ha avuto comunque breve durata. Solo ora lei ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare di un aspetto di cui in pochissimi erano a conoscenza: lei era stata vicina a diventare mamma.

“Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso” – sono le parole di Gemma Galgani al magazine ufficiale di Uomini e donne, che dà spesso la parola ai protagonisti dei troni.

Superare quella brutta esperienza è stato per lei davvero difficilissimo, nonostante avesse deciso di richiedere l’aiuto di un esperto che potesse supportarla. Ancora adesso lei non nasconde di avere un rimpianto forte per non essere riuscita a rimanere nuovamente incinta. Lei ha comunque provato a concentrarsi sulla sua carriera lavorativa, che le ha regalato comunque belle soddisfazioni. E chissà che presto non possa arrivare quell’amore che sogna da tempo.