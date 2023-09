Claudia Gerini e i 14 anni della figlia Linda: “Il nostro cuore”

Claudia Gerini ha postato su Instagram un dolce scatto in compagnia di sua figlia, Linda, e dell’ex compagno Federico Zampaglione, il padre della ragazza. L’occasione è stata proprio il compleanno di quest’ultima, nata il 28 settembre 2009 dall’amore fra i due.

“Il nostro cuore”, ha scritto l’attrice, sotto a una foto che ritrae tutta la famiglia: Zampaglione e Gerini, che si erano separati nel 2016 dopo dodici anni di relazione, hanno deciso per l’occasione di organizzare una festa di compleanno tutti insieme. Del resto, i due erano rimasti in buoni rapporti, anche dopo il matrimonio del cantante con Giglia Marra: “Nostra figlia è vissuta in un clima sereno, poi è arrivata mia moglie. La famiglia allargata si può fare”, aveva dichiarato Zampaglione a Oggi.

Poco prima, inoltre, Claudia Gerini aveva condiviso un altro post, questa volta con alcune foto di lei e la bimba da piccola: “Sei la mia gioia immensa. Auguri meravigliosa creatura. 14 anni fa nascevi tu…. Trasformando il resto in uno ‘sfondo’. Della mia esistenza sei l’essenza, ti amo”.

E sono tanti i messaggi di auguri che si leggono sotto ai due post, molti di personaggi dello spettacolo: “Belle! Auguri Linda. Baci da me e da Titti”, scrive il comico Lillo Petrolo, portando gli auguri della moglie Tiziana Etruschi. “Auguriii”, scrive Elena Sofia Ricci. “Lilly superstar” si legge invece dall’account ufficiale dei Tiromancino, band della quale Zampaglione è frontman e cantante.