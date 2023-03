Gerry Scotti è certamente uno dei conduttori più amati dal pubblico di tutte le età, non solo perché ha saputo puntare sulla semplicità nonostante il successo ottenuto, ma anche perché in grado di strappare sempre un sorriso sia a chi lo guarda da casa sia a ospiti e concorrenti che intervengono nelle sue trasmissioni. E non si è smentito nemmeno in occasione della sua presenza nello studio dell’ultima puntata stagionale di C’è posta per te, dove non ha esitato a raccontare un risvolto inaspettato della sua vita privata.

Una ragazza, Irene, ha voluto che il conduttore fosse la “sorpresa” per il fratello Daniele, convinta di non essere stata sempre la sorella ideale per lui, soprattutto da quando hanno perso entrambi i genitori a causa di una malattia. Da allora, inevitabilmente, il loro rapporto si è rafforzato (sarà lui ad accompagnarla tra pochi mesi all’altare quando si sposerà), ma ancora adesso lei non riesce ad allontanare del tutto i sensi di colpa che avverte nel suo cuore.

“Irene è venuta a C’è Posta per Te perché crede di non aver protetto e dato forza al suo fratellino” – queste le parole usate da Maria De Filippi per raccontare la storia.

Una volta conosciuto Daniele, Gerry Scotti non ha esitato a commuoversi e ha rivelato l’esperienza che lui stesso ha vissuto quando ha perso la mamma: “Quando è morta mia mamma non c’erano ancora i telefonini, è mancata 30 anni fa. Sono andato a trovarla in camera mortuaria ed ero già piuttosto famoso. Tutte le persone che andavano a trovare il feretro, poi venivano anche da mia mamma perché volevano l’autografo. Mi sono anche innervosito e volevo dire basta, ma poi ho pensato a cosa avrebbe voluto mia madre”.

“Per amarvi non aspettate che la vita vi dia delle prove più dure di quelle che avete avuto finora” #CePostaPerTe pic.twitter.com/4ZkPQNtPog — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Il suo racconto non può che fare sensazione per una particolare coincidenza: la puntata, infatti, è stata registrata mesi fa, ma inevitabilmente ricorda quanto le polemiche sorte recentemente in occasione della morte di Maurizio Costanzo. Alcuni fan, infatti, si sono avvicinati a Maria per chiederle di scattare insieme una foto, incuranti del dolore che una vedova può provare quando si perde la persona a cui si è stato legati per anni.

Lo “zio Gerry”, così come lo chiama spesso il pubblico, ha approfittato dell’occasione anche per dare un consiglio ai due giovani fratelli: “Per amarvi non aspettate che la vita vi dia delle prove più dure di quelle che avete avuto finora, io ‘ho imparato sulla mia pelle” – ha concluso.