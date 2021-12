Giovedì 30 dicembre 2021, va in onda il terzo appuntamento con Caduta libera Campionissimi, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Sulla botola centrale torna Christian Fregoni e insieme a lui anche due vip: Giorgia Venturini e Francesco Vecchi. Ospiti della serata invece, Cristina D’Avena, che ha appena ottenuto un disco d’oro per la sigla del 1985 di Occhi di Gatto, Alex Britti e Claudio Lauretta.

Soffermiamoci però su Giorgia Venturini, che sul suo profilo Instagram ci ha regalato un’idea meravigliosa e scintillante per la notte di Capodanno, ma non solo. La bella conduttrice di X Style in una foto mostra l’outfit che ha sfoggiato per la puntata natalizia del suo programma. Un completo letteralmente tempestato di lustrini che ha attirato ovviamente la nostra attenzione.

Top corto, mono spalla e pantaloni a palazzo, entrambi ricoperti di migliaia di paillettes color bronzo, una tonalità che sposa alla perfezione l’incarnato di Giorgia e le regala un allure preziosa e sofisticata. Capelli sciolti, riga in mezzo e qualche morbida onda sulle lunghezze. A completare il total look un paio di stivaletti glitterati a punta e un make-up scintillante.

Non c’è niente da fare, quando si parla di feste, party, Natale ovviamente Capodanno, i capi che vanno per la maggiore sono luminosi e glitter, cristalli, lustrini e paillettes la fanno da padrone. Ne abbiamo visti in tutte le salse: dai tubini di Valentina Ferragni e Melissa Satta, a quello di Martina Colombari. Persino le vippone della casa del GF non hanno resistito al fascino scintillante per l’ultima puntata.