Gessica Notaro e Filippo Bologni presto sposi: ecco tutti i dettagli del loro matrimonio

Gessica Notaro e Filippo Bologni si sposeranno presto: le nozze sono previste per il 18 settembre 2023, come annunciato dalla coppia sul settimanale Chi, al quale i due hanno raccontato tutti i dettagli del proprio matrimonio.

Stando a quanto svelato, due si sposeranno nella Reggia di Venaria Reale, in provincia di Torino, alla presenza di cinquecento ospiti. “Saranno nozze da favola”, dice lei. “Dalla sofferenza ho imparato a sognare in grande”, ha dichiarato alle pagine del giornale. Poi, pubblica un selfie su Instagram: “Quasi pronta per il Grande Giorno”.

L’attivista aveva parlato della sua relazione con il campione di equitazione, sport di cui anche lei è appassionata, proprio nel novembre del 2022, quando lui le aveva fatto la proposta di matrimonio: “Quello di prima non era amore. Questo lo è e non c’è da avere paura”, aveva dichiarato Notaro a Verissimo, in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin insieme al compagno. Anche se, dopo l’esperienza precedente, “Non è stato difficile per me fidarmi di lui”, aveva confessato.

Bologni le aveva fatto la proposta a Fieracavalli Verona, l’esposizione fieristica dedicata all’equitazione dove i due si erano conosciuti nel 2019, e dove era sbocciato il loro amore: “La proposta non era programmata, ho deciso pochi minuti prima, volevo sentire il momento”, aveva detto lui a Verissimo.

E pare che la coppia stia anche pensando di avere un figlio, in futuro: “Ogni tanto ne parliamo ma penso sia una cosa che succederà più avanti. Noi adesso siamo concentratissimi sulla nostra vita quotidiana. Già è un sogno concretizzare il matrimonio e sicuramente, quando sarà il momento, ci sarà anche il resto”.