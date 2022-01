Il botta e risposta tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 6 continua. Lo scontro si era acceso dopo le dichiarazioni fatte dall’opinionista del reality durante la puntata di venerdì 14 gennaio 2022, quando i vipponi si erano divisi in due gruppi: da una parte tutti quelli al fianco di Katia Ricciarelli, dall’altra tutti quelli dalla parte di Caldonazzo.

Lì, Bruganelli aveva dichiarato: “È una distinzione tra persone che hanno fatto spettacolo o hanno una storia o hanno qualcosa da raccontare e altri che sono appena arrivati”. Il riferimento era ovviamente ai componenti del gruppo della soprano. Quando Alfonso Signorini, però, le ha fatto notare che dall’altra parte c’erano Nathaly e Miriana Trevisan, due donne da anni impegnate nello spettacolo, l’opinionista ha continuato: “Dall’altra parte vedo gente che deve ancora costruirsela, a parte Miriana. Nathaly? Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo”.

Uno stoccata che l’attrice e showgirl non ha apprezzato e, qualche giorno dopo, ha replicato così: “Noi falliti, noi che non abbiamo storia. Troverò anch’io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storia, siamo a cavallo”. Da qui è partito il botta e risposta arrivato fino alla puntata di lunedì 17 gennaio. Se prima l’opinionista sui social ha risposto con un “Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”, durante la diretta del reality lo scontro è stato faccia a faccia.

La prima a iniziare è stata la gieffina che non ha esitato a manifestare il suo risentimento: “Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente”. Bruganelli tenta delle scuse, ma poi racconta un aneddoto risalente al passato:

“È una cosa che è successa tanti anni fa, quando io avevo una linea di abbigliamento per bambini. Lei venne all’inaugurazione con un amico comune e voleva che io le dessi un cadeaux, cioè una borsa con il nome di sua figlia, sottolineando chi fosse e all’epoca io le dissi che non era comunque Julia Roberts”.

La showgirl chiarisce che all’epoca si trattò solo di una incomprensione: “Guarda era stato proprio l’amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l’ho chiesto, ma infatti poi l’ho pagata la borsa”. L’opinionista però continua e porta il discorso sulla questione dell’aereo privato della famiglia Bonolis: “Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l’aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere”.