Il pubblico del Grande Fratello vip ha assistito ad una puntata decisamente accesa, durante la messa in onda del 17 gennaio 2022. Un momento importante, durante il quale si sono alzati i toni, è avvenuto durante uno scontro scoppiato in diretta fra Nathaly Caldonazzo e Alex Belli.

Il motivo risiede in un filmato mandato in onda dal conduttore Alfonso Signorini, nel quale la showgirl utilizzava parole piuttosto pesanti per definire l’attore, dopo aver assistito alle dinamiche che lui aveva creato all’interno della casa.

Caldonazzo non ha apprezzato il rapporto di amicizia piuttosto ambiguo nato fra Belli e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. “Amicizia” che ha provocato forti reazioni di rabbia da parte della moglie di Belli, Delia Duran.

“È un narcisista patologico covert, che è un malato di mente. Pericoloso per la donna. Secondo me è uno che manipola le donne, uno che non ha sensi di colpa e non va perdonato. In questa storia chi fugge da lui ha vinto”, ha affermato Caldonazzo nelle clip mandate in onda.

Di fronte a queste affermazioni, il conduttore Alfonso Signorini le ha chiesto spiegazioni. La showgirl, allora, ha continuato a ribadire pubblicamente il suo pensiero:

“Sono stata con una persona molto simile a lui. Mi sono fatta uno studio, sentendo gli psicologi che parlavano di questa patologia: quella del narcisista patologico covert e secondo me Alex lo rispecchia al cento per cento”.

Belli ha poi avuto diritto di replica:

“Io ti invito a dare peso alle parole, visto che non ci conosciamo e non ci siamo mai parlati. Devi dare peso alle parole e devi avere rispetto per una persona che non conosci quale sono io, che sono molto lontano da questi aggettivi e mi dissocio e ti invito anche a chiedermi scusa perché secondo me prima di parlare dovresti pensare”.

Caldonazzo, in seguito, ha nuovamente ribadito che secondo lei non ci sarebbe alcun tipo di amore fra Alex Belli e la moglie Delia Duran, scatenando il disappunto di lui:

“Questo non lo puoi giudicare tu e ne parlerai con Delia. Non ti permetto di giudicare 3 anni e mezzo passati. Delia ti invito a gestire questa situazione da dentro, fidati. Fidati di me”.

Alla fine, l’ultima parola è stata di Caldonazzo, che ha concluso ironica:

“Sì, infatti, continua a fidarti di lui”.