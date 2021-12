Al Grande Fratello vip il 3 gennaio 2022 ci sarà una grande assenza: Sonia Bruganelli non sarà presente in puntata accanto alla collega Adriana Volpe, perché in vacanza a Dubai con la famiglia. La sua poltrona, però, non rimarrà certamente vuota. Anzi, a prendere il posto dell’opinionista in studio sarà proprio una sua vecchia conoscenza.

Si tratta della showgirl Laura Freddi, che in passato è stata per molti anni (dal 1990 al 1995) sentimentalmente legata al marito di Bruganelli, Paolo Bonolis. Di fronte a questa notizia, il web e molti giornali hanno subito pensato ad una vendetta del conduttore Alfonso Signorini. Durante una delle ultime puntate, infatti, tra Signorini e Bruganelli c’è stato un battibecco in seguito al quale Bruganelli è uscita dallo studio. L’opinionista si è offesa per essere stata interrotta da Signorini, mentre stava avendo un diverbio con l’ex concorrente Alex Belli:

“Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop”.

La diatriba è stata poi risolta, ma l’arrivo di Laura Freddi come sua sostituzione è sembrata a molti quasi una ripicca, più che semplice ironia della sorte. Fra questi, il portale Dagospia – ad esempio – a riguardo ha annunciato:

“Flash! – la vendetta è un piatto che si serve freddo. anzi, Laura Freddi! – dopo il famoso scazzo, quella serpe di Signorini con chi sostituirà al GF vip del 3 gennaio la sua opinionista (per mancanza di prove) Sonia Bruganelli, impegnatissima a galleggiare a Dubai? con Laura Freddi, ex fiamma del marito Paolo Bonolis! – tranquilli, sonia non s’incazzerà: è talmente piena di sé che potrebbe stare tre mesi senza mangiare (per la bilancia sarebbe un sollievo)…”.