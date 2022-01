Anche il 37esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e ad andare in nomination questa volta è toccato a Nathaly Caldonazzo, Barù e Federica Calemme. La puntata di lunedì 24 gennaio 2022 è stata ricca di sorprese e colpi di scena, tra l’uscita di Manuel Bortuzzo, la visita del padre a Davide Silvestri e il continuo tira e molla del triangolo Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli.

Ma ecco come sono andate le nomination palesi all’interno della Casa di Cinecittà: Federica sceglie Davide Silvestri, Alessandro Basciano nomina Nathaly, Lulù e Jessica Selassiè, Nathaly e Miriana Trevisan scelgono Barù, Gianmaria Antinolfi vota Giucas Casella, Davide sceglie Lulù, Barù Miriana e infine Giucas Nathaly.

Alle nomination segrete Soleil nomina Nathaly, che viene scelta anche da Delia, Manila Nazzaro invece vota Giucas. Kabir Bedi, scelto dal televoto come preferito, nomina Alessandro. Gli immuni di questa puntata sono Katia Ricciarelli, Manila e Sophie Codegoni, a cui si aggiungono Soleil e Delia per scelta delle due opinioniste dello show, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Bedi, come abbiamo detto, è stato il preferito del pubblico a casa. Ecco le percentuali del televoto: Kabir 65%, Soleil Sorge 25% e Federica Calemme 10%. L ‘ex Sandokan ha deciso di salvare Soleil Sorge, e ha deciso di mettere in nomination Federica Calemme.

L’attore, era entrato in nomination durante la puntata di venerdì 21 gennaio ed è stato scelto dai telespettatori come preferito per la seconda volta. All’annuncio di Alfonso Signorini ha ringraziato tutti commentando: “Non ho parole per la fiducia che avete in me”.