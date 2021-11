Grande festa nella casa del Grande Fratello Vip: il 18 novembre è il compleanno di Aldo Montano, e nella serata del 17 i concorrenti del reality di Canale 5 hanno organizzato, in suo onore, le Vippolimpiadi. Come alle vere Olimpiadi, ognuno rappresentava una nazione, ma questa volta i vip hanno scelto Paesi un po’ particolari: dal Manugascar di Manuel Bortuzzo a Hono-Lulù di Lulù Selassie, passando per gli United States of Soleil e il Carmenrun di Carmen Russo.

I concorrenti del GF, quindi, si sono sfidati per eleggere il vincitore, per poi festeggiare il compleanno dell’unico vero campione olimpico della casa. Tra un gioco e l’altro, infatti, è arrivata la mezzanotte: per Aldo sono 43 anni. La produzione, quindi, ha chiamato Montano nel confessionale, per dare modo agli altri inquilini di preparargli una festa a sorpresa. Al suo ritorno, lo schermidore si è trovato una Katia Ricciarelli vestita da Marilyn Monroe che ha intonato Happy Birthday To You, seguita poi da tutti gli altri vip, che hanno preparato una torta per l’occasione.

Una serata all’insegna del divertimento e della gioia, quindi, che ha permesso agli inquilini della casa più spiata d’Italia di mettere da parte i litigi e le divergenze che hanno caratterizzato alcune delle giornate trascorse insieme. Dopo le critiche che hanno travolto Alex Belli, secondo cui l’attore si sarebbe messo d’accordo con la moglie per mettere in scena un litigio a causa di Soleil, le discussioni tra Lulù e Manuel, i momenti di sconforto di Manila e l’uscita infelice di Alfonso Signorini sull’aborto, finalmente nel reality è tornata la serenità e i vip si sono goduti una serata di festa e spensieratezza.